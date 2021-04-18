Голкіпер Ворскли Дмитро Різник розповів про фактори, які посприяли тріумфу над Зорею (4:2), та про боротьбу полтавців за єврокубки.

"Ми раді. Ми знали, що якщо програємо, то відпускаємо Зорю. Налаштовувалися серйозно. Добре, що так вийшло – забили чотири м'ячі та виграли.

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На кожен матч налаштовуємося. Головне – виграти. У нас немає такого завдання – потрапляння в зону Ліги Європи. Ми виходимо і намагаємося посісти високі місця", – зізнався Різник в ефірі Футбол News.

Зауважимо, наразі Ворскла розташувалась на 4 сходинці у турнірній таблиці УПЛ, а відставання від Зорі, яка йде третьою, складає лише один заліковий бал.

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