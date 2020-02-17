Шахтар віддав Бутка в оренду Леху

Захисник Шахтаря та збірної України Богдан Бутко продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі.

Правий оборонець виступатиме за Лех на правах оренди до кінця поточного сезону, інформує офіційний сайт "гірників".

Бутко вдруге став батьком – гравець Шахтаря назвав сина Златаном

Бутко міг приєднатися до польського гранда раніше, однак завадила травма. Клуби домовилися про повторний медогляд, який виявився успішним. Наразі невідомо, чи буде у Леха опція повноцінного викупу 29-річного гравця.

Всього Бутко провів за Шахтар 64 матчі, щоправда, цей сезон став для нього невдалим – жодної хвилини в офіційних іграх. Правий захисник був змушений шукати нову команду, щоб зберегти шанси на потрапляння до заявки збірної України на Євро-2020.

Нагадаємо, у складі Леха вже є один українець. Екс-захисник Карпат Володимир Костевич виступає за "залізничників" з 2017 року.

Топ-25 трансферів українців, які у новому році гратимуть в Європі – де шукати наших легіонерів