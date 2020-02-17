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Шахтар віддав Бутка в оренду Леху

17 лютого 17:32 4841 Читать на русском
Шахтар віддав Бутка в оренду Леху
Богдан Бутко (в центрі) / Сайт Леха

Захисник Шахтаря та збірної України Богдан Бутко продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі.

Правий оборонець виступатиме за Лех на правах оренди до кінця поточного сезону, інформує офіційний сайт "гірників".

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Бутко міг приєднатися до польського гранда раніше, однак завадила травма. Клуби домовилися про повторний медогляд, який виявився успішним. Наразі невідомо, чи буде у Леха опція повноцінного викупу 29-річного гравця.

Всього Бутко провів за Шахтар 64 матчі, щоправда, цей сезон став для нього невдалим – жодної хвилини в офіційних іграх. Правий захисник був змушений шукати нову команду, щоб зберегти шанси на потрапляння до заявки збірної України на Євро-2020.

Нагадаємо, у складі Леха вже є один українець. Екс-захисник Карпат Володимир Костевич виступає за "залізничників" з 2017 року.

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