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Бутко повернувся в розташування Шахтаря після завершення оренди в Леху. Наразі захисник перебуває в Києві, а паралельно йому шукають нову команду. Є варіанти з поверненням до Польщі, де оборонець провів весь 2020 рік.

Додамо, що контракт Бутка з Шахтарем розрахований до літа, нинішня ціна за Transfermarkt – 1,2 млн євро.

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