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Бускетс и Вальверде заблудились в Саудовской Аравии и опоздали на пресс-конференцию перед матчем Суперкубка Испании

8 января 19:56 143 Читати українською
Бускетс и Вальверде заблудились в Саудовской Аравии и опоздали на пресс-конференцию перед матчем Суперкубка Испании
Эрнесто Вальверде / Reuters

Барселона столкнулась с определенными организационными трудностями накануне полуфинала Суперкубка Испании против Атлетико.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Главный тренер команды Эрнесто Вальверде и хавбек Серхио Бускетс не смогли вовремя приехать на традиционную предматчевую пресс-конференцию, информирует AS.

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Наставник и игрок каталонцев были вынуждены добираться пункта назначения отдельно от всей команды, однако по дороге возникли определенные трудности. Автомобиль с представителями Барселоны приехал не на базу Аль-Иттихад, которая должна была принимать мероприятие, а на стадион Короля Абдаллы (он расположен в 40 минут езды от базы). Там добавилась еще одна проблема – дорожные пробки, которые не оставили Бускетсу и Вальверде шансов на своевременное прибытие. В конце концов, пресс-конференцию пришлось провести уже после вечерней тренировки "блаугранас".

Напомним, матч полуфинала Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетико состоится завтра (9 января), начало в 21:00 по киевскому времени.

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