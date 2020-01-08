Бускетс и Вальверде заблудились в Саудовской Аравии и опоздали на пресс-конференцию перед матчем Суперкубка Испании

Барселона столкнулась с определенными организационными трудностями накануне полуфинала Суперкубка Испании против Атлетико.

Главный тренер команды Эрнесто Вальверде и хавбек Серхио Бускетс не смогли вовремя приехать на традиционную предматчевую пресс-конференцию, информирует AS.

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Наставник и игрок каталонцев были вынуждены добираться пункта назначения отдельно от всей команды, однако по дороге возникли определенные трудности. Автомобиль с представителями Барселоны приехал не на базу Аль-Иттихад, которая должна была принимать мероприятие, а на стадион Короля Абдаллы (он расположен в 40 минут езды от базы). Там добавилась еще одна проблема – дорожные пробки, которые не оставили Бускетсу и Вальверде шансов на своевременное прибытие. В конце концов, пресс-конференцию пришлось провести уже после вечерней тренировки "блаугранас".

Напомним, матч полуфинала Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетико состоится завтра (9 января), начало в 21:00 по киевскому времени.

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