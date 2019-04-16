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Бущан розповів, хто з гравців Динамо читає книги

18:47 540 Читать на русском
Бущан розповів, хто з гравців Динамо читає книги
Георгій Бущан / ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував нову книгу Семена Случевського "Першопрохідці".

"Такі книги, без сумнівів, викликають інтерес. Історію потрібно знати. Упевнений, усі подробиці, описані тут, будуть дуже цікаві читачам.

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Усі читають, багато новин, є інтернет. І книги читають. Те, що кажуть, що футболісти не читають – це неправда.

Найбільші книгомани – Сергій Сидорчук, Віктор Циганков. Сам читаю багато", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Георгій Бущан Георгій Бущан
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