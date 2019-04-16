Бущан розповів, хто з гравців Динамо читає книги

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував нову книгу Семена Случевського "Першопрохідці".

"Такі книги, без сумнівів, викликають інтерес. Історію потрібно знати. Упевнений, усі подробиці, описані тут, будуть дуже цікаві читачам.

"Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'ю

Усі читають, багато новин, є інтернет. І книги читають. Те, що кажуть, що футболісти не читають – це неправда.

Найбільші книгомани – Сергій Сидорчук, Віктор Циганков. Сам читаю багато", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.