Бущан розповів, хто з гравців Динамо читає книги

Іспанія — 19:00 569
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"Зідан – відставка, або продаж до 12 гравців Реала": іспанські ЗМІ віщують "фестиваль жертв" після конфузу з Леганесом
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Наші за кордоном. Яковенка не зупинити, шедевр Олійника, скандал з РибкоюСвіт — 16:30 1488
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"Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'юІнтерв’ю — 14:00 1601
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Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного СоборуСвіт — 13:00 2403
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Ювентус – Аякс: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 1005