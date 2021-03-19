"Трохи присутнє розчарування, що не вдалося забити і переломити хід гри. Але ми сьогодні віддавалися на полі повністю. У суперників було два моменти, і вони їх використали. Це говорить про рівень їхнього досвіду, якого ми тільки набираємося. Але ми не опускаємо руки. Я сподіваюся, ми сьогоднішню гру забудемо і будемо готуватися до чемпіонату та Кубку країни.

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Ми всі віримо в те, що ми робимо. Сьогодні це не вийшло, але для нас це величезний досвід. У нас молода команда, молода оборона. Звичайно, хотілося зіграти краще, але, якщо говорити в цілому, і всю євроосінь, і євровесну ми віддавалися повністю, я вдячний команді за це. У нас ще все попереду.

В принципі у футболі, напевно, можна не пропускати голи, але на то це і футбол – він складається з помилок, мікро-моментів. Те ж саме було і в Києві. І там можна було уникнути пропущених голів, і сьогодні. Можливо, нам не вистачило досвіду, але ми не опускаємо голови і рухаємося далі.

Не можу сказати, що нам соромно за щось. Напевно, могли вдома нав'язати більше боротьби і Ювентусу, і Барселоні. А пишаюся тим, що ми нарешті пробилися до Ліги чемпіонів, грали з великими командами, гравцями, проявляли себе з найкращого боку. Повторюся, можливо, нам не вистачило досвіду, але ми рухаємося в цьому напрямку і думаю, що в майбутньому нас чекатимуть успіхи. Я в цьому впевнений", – поділився Бущан у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни вдруге поступились Вільяреалу (0:2) та за сумою двох матчів вилетіли з Ліги Європи.

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