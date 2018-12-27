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Бущан: Перша частина сезону для Динамо була невдалою, потрібно покращити гру та результати

15:53 325 Читать на русском
Бущан: Перша частина сезону для Динамо була невдалою, потрібно покращити гру та результати
Георгій Бущан / Футбол 24

Воротар Динамо Георгій Бущан разом зі своїм партнером Олександром Андрієвським взяли участь у традиційній передноворічній зустрічі представників клубу з дітьми, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Після привітання дітей голкіпер киян відповів на кілька питань журналістів.

"Підсумки першої частини сезону? Невдалі. Хотілося б краще. Сподіваюся, що у новому році ми зможемо покращити якість нашої гри і, відповідно, результат.

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На зборах нам потрібно встигнути максимально набрати свої оптимальні кондиції, підійти до матчів у якомога кращій формі.

Чого б я хотів побажати вболівальникам? Щоб було мирне небо над нашими головами, якось стабілізувалася ситуація в країні і наші люди нарешті відчули себе щасливими.

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Я спеціально для цієї події приїхав сьогодні з Одеси. Новий рік зустрічатиму в Києві, в колі близьких друзів, як і Різдво", – сказав Бущан.

Джерело: Футбол 24
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Георгій Бущан Георгій Бущан Динамо Динамо
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