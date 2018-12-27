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Босянок: Суркіс не продасть Динамо, бо заробляє на ньому

12:49 897 Читать на русском
Босянок: Суркіс не продасть Динамо, бо заробляє на ньому
Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Відомий коментатор Денис Босянок розповів, чому Ігор Суркіс не продасть Динамо.

"Суркіс не продасть клуб, тому що він на ньому заробляє. Якби не заробляв, то я не розумію, звідки ще йдуть гроші. До того ж, він любить цю роботу. Це потрібно визнати.

"У нього просто не було серйозної пропозиції від Динамо", – Босянок пояснив, чому Вернидуб кращий за Хацкевича

Питання в тому, наскільки багато у нього ще пристрасті. Напевно, вона у нього ще не вмерла, якщо він продовжує керувати клубом.

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Я б хотів подивитися на іншу людину біля керма клубу, це цікаво. Але мені важко уявити, що таке європейський президент в Україні. Хотілося б, щоб до цього все йшло, щоб вболівальники впливали на політику клубу, як це робиться в Європі", – сказав Босянок у програмі "Футбольний на голову".

Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Денис Босянок
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