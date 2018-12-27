Босянок: Суркіс не продасть Динамо, бо заробляє на ньому

Відомий коментатор Денис Босянок розповів, чому Ігор Суркіс не продасть Динамо.

"Суркіс не продасть клуб, тому що він на ньому заробляє. Якби не заробляв, то я не розумію, звідки ще йдуть гроші. До того ж, він любить цю роботу. Це потрібно визнати.

"У нього просто не було серйозної пропозиції від Динамо", – Босянок пояснив, чому Вернидуб кращий за Хацкевича

Питання в тому, наскільки багато у нього ще пристрасті. Напевно, вона у нього ще не вмерла, якщо він продовжує керувати клубом.

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Я б хотів подивитися на іншу людину біля керма клубу, це цікаво. Але мені важко уявити, що таке європейський президент в Україні. Хотілося б, щоб до цього все йшло, щоб вболівальники впливали на політику клубу, як це робиться в Європі", – сказав Босянок у програмі "Футбольний на голову".