Динамо шукає такого форварда, як Мбокані або Теодорчик, – агент

Футбольний агент Іван Піроженко розповів, якого форварда Динамо хоче підписати взимку.

"Динамо шукає саме чистого форварда, завдання якого буде не підігрувати, як Бесєдін, а саме забивати. Словом, такого, як Дьємерсі Мбокані або Лукаш Теодорчик.

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Перевага віддається європейському футболісту або латиноамериканцю з досвідом гри в Європі, щоб менше часу витратити на адаптацію.

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Кияни реально шукають такого гравця і готові запропонувати за нього хороші гроші. Але не захмарні, мова йде не про десятки мільйонів", – цитує Піроженка "Сегодня".

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