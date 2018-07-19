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Бущан – про матч за Суперкубок України: Не думаю, що вся команда буде готова на 100 відсотків

14:53 415 Читать на русском
Бущан – про матч за Суперкубок України: Не думаю, що вся команда буде готова на 100 відсотків
Георгій Бущан / фото із соцмереж

Голкіпер Динамо Георгій Бущан поділився враженнями після відкритого тренування на НСК Олімпійський, а також прокоментував нову форму киян.

"Все було дуже позитивно. Подобається тренуватися при глядачах, це додає позитивних емоцій. Дощ – думаю, позитивний момент, тому що просто так він не буває. Думаю, що дощ і нова форма принесуть нам тільки багато великих перемог.

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Нова форма мені подобається. Мені зробили індивідуальні рукавички, мені все підходить, все подобається. Я щасливий.

Щодо матчу за Суперкубок України, то готовність максимальна. чемпіонат покаже далі. Максимальну форму ми ще наберемо. Не думаю, що вся команда буде готова на 100%, але підготувалися добре на зборах, з позитивними емоціями. Тільки позитивно ми дивимося в майбутнє", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
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