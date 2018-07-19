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Бущан – о матче за Суперкубок Украины: Не думаю, что вся команда будет готова на 100 процентов

14:53 57 Читати українською
Бущан – о матче за Суперкубок Украины: Не думаю, что вся команда будет готова на 100 процентов
Георгий Бущан / фото из соцсетей

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился впечатлениями после открытой тренировки на НСК Олимпийский, а также прокомментировал новую форму киевлян.

"Все было очень позитивно. Нравится тренироваться при зрителях, это добавляет положительных эмоций. Дождь – думаю, положительный момент, потому что просто так он не бывает. Думаю, что дождь и новая форма принесут нам только много больших побед.

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Новая форма мне нравится. Мне сделали индивидуальные перчатки, мне все подходит, все нравится. Я счастлив.

Относительно матча за Суперкубок Украины, то готовность максимальная, чемпионат покажет дальше. Максимальную форму мы еще наберем. Не думаю, что вся команда будет готова на 100%, но подготовились хорошо на сборах, с положительными эмоциями. Только положительно мы смотрим в будущее", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2018

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
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дн
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час
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32
мин
Динамо Киев
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