Швейцарський рефері Леонс-Ліонель Чуді обслуговуватиме зустріч між Арісом та Колосом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Його помічниками будуть Маттіас Сбрісса і Паскаль Хірцель. Четвертий арбітр – Алессандро Дудіч. Варто відзначити, що Чуді ще не мав досвіду роботи з українськими командами.

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться 17 вересня у Греції. Початок о 21:00.

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