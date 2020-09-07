Аріс – Колос: УЄФА призначив арбітрів на дебютний матч ковалівців у Лізі Європи
21:21 - Читать на русском
Команда з Ковалівки найближчим часом розпочне свою єврокубкову історію.
Швейцарський рефері Леонс-Ліонель Чуді обслуговуватиме зустріч між Арісом та Колосом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Його помічниками будуть Маттіас Сбрісса і Паскаль Хірцель. Четвертий арбітр – Алессандро Дудіч. Варто відзначити, що Чуді ще не мав досвіду роботи з українськими командами.
Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться 17 вересня у Греції. Початок о 21:00.
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