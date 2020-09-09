"По силам ли Колосу Арис? Потянут или нет, сложно сказать. В Греции очень жарко в это время года. Это непростое испытание будет для футболистов Колоса. Надо настраиваться и играть.

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У Десны такая же ситуация. Команда также никогда не играла на этом уровне, тем более, с такими командами. Будет очень сложно. Да, мы говорим о Вольфсбурге. И хотя все может быть, я думаю, на сто процентов соперником Десны будет Вольфсбург", – поделился Буряк в интервью Sport.ua.

Напомним, Колос встретится с Арисом довольно скоро – матч 2-го квалификационного раунда запланирован на 17 сентября. Десна же пока не знает соперника, а матчи 3-го квалификационного раунда запланированы на 24 сентября.

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