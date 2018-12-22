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Бурбас попросив вибачення у Вернидуба

17:05 436 Читать на русском
Бурбас попросив вибачення у Вернидуба
Ігор Бурбас / Фото: соумережі

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас попросив вибачення у наставника луганської Зорі Юрія Вернидуба.

"Хочу перепросити у Ю.Вернидуба. Що зірвав солідний контракт з Кайратом.

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Шкода, що через мій пост перепало від Є.Геллера за таємні перемовини і змусило скасувати погоджену зустріч. Варто відпустити ситуацію. Казахстанська щедрість не головне. У Зорі коуча шанують, це куди важливіше", – написав журналіст у своєму Twitter.

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Теги
Зоря Зоря Кайрат Алмати Кайрат Алмати Футбол 1 Ігор Бурбас Футбол 2
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