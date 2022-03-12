Немецкое первенство снова постарается привлечь внимание всего мира к кровавым событиям в Украине.

Футболисты на матче Бундеслиги с плакатом против войны в Украине / Getty Images

Первая и Вторая Бундеслиги Германии решили солидаризироваться с Украиной, разместив на мячах, которыми будут играть в ближайшем туре, сине-желтый флаг, сообщает Kicker.

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На сфере также будет надпись "Stand With Ukraine" ("Вместе с Украиной", – прим.). Такие мячи будут использоваться в 18 поединках этого уик-энда.

Напомним, в предыдущем туре Бундеслига вместе с АПЛ сменила свой логотип в поддержку Украины, а немецкие клубы проводили всевозможные акции во время матчей.

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