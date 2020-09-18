Бундесліга анонсувала новий сезон захоплюючим відеороликом
13:20 - Читать на русском
Команди чемпіонату Німеччини розпочинають боротьбу за головний трофей країни.
Бундесліга змонтувала красиве відео до старту сезону 2020/21.
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Турнір розпочнеться з поєдинку Баварія – Шальке, який відбудеться сьогодні, 18 вересня, стартовий свисток пролунає о 21:30.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону саме мюнхенці здобули золоті медалі внутрішнього чемпіонату, додавши до них трофей Ліги чемпіонів та Кубка Німеччини.
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