Лєвандовскі та Флік – найкращі у минулому сезоні Бундесліги за версією журналістів
18:35 - Читать на русском
Баварія у цьому сезоні вирішила зібрати усі нагороди, зокрема, індивідуальні.
Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік став найкращим тренером Бундесліги за підсумками минулого сезону, повідомляє Kicker.
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Нападник мюнхенців Роберт Лєвандовскі зараз у шаленій формі, тому заслужено отримав звання найкращого серед гравців. Обирали своїх фаворитів німецькі спортивні журналісти.
Нагадаємо, у минулому сезоні Баварія оформила требл, завоювавши золоті медалі внутрішнього чемпіонату, трофеї Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів.
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