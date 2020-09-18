Бундеслига анонсировала новый сезон захватывающим видеороликом
13:20 - Читати українською
Команды чемпионата Германии начинают борьбу за главный трофей страны.
Бундеслига смонтировала красивое видео к старту сезона 2020/21.
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Турнир начнется с поединка Бавария – Шальке, который состоится сегодня, 18 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:30.
Напомним, по итогам прошлого сезона именно мюнхенцы завоевали золотые медали внутреннего чемпионата, добавив к ним трофей Лиги чемпионов и Кубка Германии.
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