"Що тут скажеш? Це була не наша гра. Ми домінували в першому таймі, але невчасно віддавали передачі до штрафного майданчика, а суперник діяв компактно. Борнмут проводив усі контратаки, які хотів. Перед нами було багато вільних зон, але ми не часто користувалися цим. Було відчуття, що ми взагалі не можемо доставити м'яч адресату, що нічого не виходить. Дрібні деталі дуже впливають на події. А потім ми пропустили під час контратаки.

Фіаско Салаха з пенальті у відеоогляді матчу Борнмут – Ліверпуль – 1:0

Борнмут робив те саме, але досяг успіху через нашу не найкращу гру в обороні. Другий тайм ми почали краще, але не реалізували пенальті. Салах давно не бив пенальті в АПЛ. Теоретично після гола гра могла змінитися. Вона не стала б кращою, але хоча б результат міг бути іншим. Салах забиває багато голів, але не реалізував пенальті. Таке життя.

Борнмут б'ється за місце в еліті, це чудовий клуб із чудового міста. Останнім часом результати складалися не на його користь, але команда грає краще, ніж можна подумати, і сьогодні заслужила на три очки", – цитує Клоппа ВВС.

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