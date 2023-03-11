"Что тут скажешь? Это была не наша игра. Мы доминировали в первом тайме, но не вовремя отдавали передачи в штрафную, а соперник действовал компактно. Борнмут проводил все контратаки, которые хотел. Перед нами было много свободных зон, но мы нечасто пользовались ими. Было ощущение, что мы вообще не можем доставить мяч адресату, что ничего не получается. Мелкие детали очень влияют на события, а потом мы пропустили во время контратаки.

Фиаско Салаха с пенальти в видеообзоре матча Борнмут – Ливерпуль – 1:0

Борнмут делал то же, но добился успеха из-за нашей не самой лучшей игры в обороне. Второй тайм мы начали лучше, но не реализовали пенальти. Салах давно не пробивал пенальти в АПЛ. Теоретически после гола игра могла измениться. Она не стала бы лучше, но хотя бы результат мог быть другим. Салах забивает много голов, но не реализовал пенальти. Такова жизнь.

Борнмут сражается за место в элите, это отличный клуб из прекрасного города. В последнее время результаты складывались не в его пользу, но команда играет лучше, чем можно подумать, и сегодня заслужила три очка", – цитирует Клоппа. ВВС.

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