Олександрія втримала переможний рахунок в матчі 1/16 фіналу Кубка України з Таврією-Сімферополь. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Кубок України 2021/22, 1/16 фіналу

Таврія-Сімферополь – Олександрія – 1:3

Голи: Барладим, 34, (пен.) – Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80, (пен.)

Вилучення: Рибалка, 33 (Олександрія)

ЛНЗ – Інгулець – початок о 15:00

Волинь – Маріуполь – початок о 17:00

ВПК-Агро – СК Дніпро-1 – початок о 17:00

Оболонь – Верес – початок о 19:00

Олександрія вже на старті зустрічі вийшли вперед – Рибалка замкнув подачу з кутового на ближній стійці. Перший тайм продовжив бути насиченим на події – Кожушко подвоїв перевагу гостей, але потім Рибалка знову привернув до себе увагу.

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Екс-хавбек Динамо сфолив у власному штрафному, привізши пенальті та отримавши другу жовту. Барладим з точки не схибив. Втім, Таврія не змогла скористатись чисельною перевагою, ще й пропустивши наприкінці зустрічі – Демченко реалізував пенальті на 80 хвилині.