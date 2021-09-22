Кубок України: Олександрія в меншості переграла Таврію – Рибалка забив дебютний гол та був вилучений
Олександрія втримала переможний рахунок в матчі 1/16 фіналу Кубка України з Таврією-Сімферополь. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Кубок України 2021/22, 1/16 фіналу
Таврія-Сімферополь – Олександрія – 1:3
Голи: Барладим, 34, (пен.) – Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80, (пен.)
Вилучення: Рибалка, 33 (Олександрія)
ЛНЗ – Інгулець – початок о 15:00
Волинь – Маріуполь – початок о 17:00
ВПК-Агро – СК Дніпро-1 – початок о 17:00
Оболонь – Верес – початок о 19:00
Олександрія вже на старті зустрічі вийшли вперед – Рибалка замкнув подачу з кутового на ближній стійці. Перший тайм продовжив бути насиченим на події – Кожушко подвоїв перевагу гостей, але потім Рибалка знову привернув до себе увагу.
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Екс-хавбек Динамо сфолив у власному штрафному, привізши пенальті та отримавши другу жовту. Барладим з точки не схибив. Втім, Таврія не змогла скористатись чисельною перевагою, ще й пропустивши наприкінці зустрічі – Демченко реалізував пенальті на 80 хвилині.