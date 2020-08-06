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Супряга зацікавив одразу 10 європейських клубів – Динамо збільшило ціну на свого форварда

17:27 - Читать на русском
Супряга зацікавив одразу 10 європейських клубів – Динамо збільшило ціну на свого форварда
Владислав Супряга / Фото ФК Динамо

Попит на нападника Динамо Владислава Супрягу спонукав керівництво клубу переглянути цінник гравця.

Владислав Супряга потрапив на радари одразу 10-ти європейських клубів, серед яких є три представники з Італії, повідомляє Corriere dello Sport.

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Раніше зазначалось, що Динамо вимагає за 20-річного форварда 8-10 млн євро, але після такого ажіотажу боси "біло-синіх" підняли ціну до 12-13 млн. За інформацією ЗМІ, з Серії А на таланта киян претендують Лаціо і Болонья, останні вже надіслали запит Динамо.

У минулому сезоні УПЛ Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів де провів 25 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та асистом.

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