Петраков: Хотілося б, щоб чемпіоном світу стала європейська збірна – можливо, це буде Україна

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував досягнення своїх підопічних, які вийшли у чвертьфінал ЧС-2019.

Нагадаємо, збірна України U-20 вперше зіграє у 1/4 фіналу чемпіонату світу. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розгромили Панаму з рахунком 4:1, а тепер протистоятимуть Колумбії, яка в серії пенальті здолала Нову Зеландію.

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"У плані підготовки все залишиться, як було. Хлопці віддали на полі все, вони втомилися. Я одразу їм сказав, що святкувати не будемо. Тому ми переключилися на чвертьфінал, думками вже у грі з Колумбією. Головне зараз — провести відновлення.

У нас немає зірок, але є добре поставлена командна гра. В наступному поєдинку з Колумбією буде важко, але нам не звикати. На чемпіонаті світу апріорі не буває слабких команд.

Дуже хотілося б, аби чемпіоном стала європейська збірна, адже я сам — тренер із цієї частини світу. Хто це буде? Можливо, і ми. Але в першу чергу нас хвилює наступна гра", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2019 Колумбія U-20 – Україна U-20 пройде 7 червня. Початок о 16:30 за київським часом.

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