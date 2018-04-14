Букмекерська контора з Англії, яка приймала ставки на поїдання пирога, оштрафована

Контора Sun Bets, яка в лютому минулого року приймала ставки на те, що воротар Саттон Юнайтед Вейн Шоу з'їсть пиріг під час матчу Кубка Англії проти Арсенала, отримала штраф.

Контору Sun Bets звинуватили в тому, що не впоралася з ризиками, пропонуючи неординарні ставки, та оштрафували на 84 тисячі фунтів, повідомляє BBC.

Букмекери Sun Bets перед матчем 1/8 фіналу Кубка Англії Саттон Юнайтед – Арсенал (0:2) в сезоні 2016/17 приймала ставки на те, що огрядний резервний воротар господарів Вейн Шоу їстиме під час матчу. Зрештою голкіпер зробив це, а також відвідав бар у перерві матчу, де разом із фанатами перехилив дві пінти пива.

Після поєдинку воротар Саттон Юнайтед Шоу був запідозрений у грі на тоталізаторі через поїдання пирога. За результатами розслідування його відсторонили від футбольної діяльності на два місяці та оштрафували на 375 фунтів.