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Букмекерська контора з Англії, яка приймала ставки на поїдання пирога, оштрафована

00:13 149 Читать на русском
Букмекерська контора з Англії, яка приймала ставки на поїдання пирога, оштрафована
Вейн Шоу / Action Images

Контора Sun Bets, яка в лютому минулого року приймала ставки на те, що воротар Саттон Юнайтед Вейн Шоу з'їсть пиріг під час матчу Кубка Англії проти Арсенала, отримала штраф.

Контору Sun Bets звинуватили в тому, що не впоралася з ризиками, пропонуючи неординарні ставки, та оштрафували на 84 тисячі фунтів, повідомляє BBC.

Букмекери Sun Bets перед матчем 1/8 фіналу Кубка Англії Саттон Юнайтед – Арсенал (0:2) в сезоні 2016/17 приймала ставки на те, що огрядний резервний воротар господарів Вейн Шоу їстиме під час матчу. Зрештою голкіпер зробив це, а також відвідав бар у перерві матчу, де разом із фанатами перехилив дві пінти пива.

Після поєдинку воротар Саттон Юнайтед Шоу був запідозрений у грі на тоталізаторі через поїдання пирога. За результатами розслідування його відсторонили від футбольної діяльності на два місяці та оштрафували на 375 фунтів.

Теги
Англія футбольні курйози букмекери Вейн Шоу Вейн Шоу
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