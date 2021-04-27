Легендарний футболіст, якому в січні виповнилося 43 роки, незадоволений своїм становищем у клубі та планує покинути Турин у пошуках ігрової практики. Олімпіакос, Айнтрахт, Спортінг Лісабон, Галатасарай та київське Динамо є претендентами на трансфер Буффона, стверджує Tuttosport.

Луческу оцінив можливість переходу Буффона в Динамо

Втім, шанс на перехід легенди в Київ досить низький – раніше Мірча Луческу назвав трансфер голкіпера "неможливим".

Нагадаємо, Буффон виступає за Ювентус з 2001 року, приєднавшись до туринського клуб з Парми. У 2018-му кіпер перейшов у ПСЖ, проте вже наступного року знову повернувся до лав "Старої синьйори".

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