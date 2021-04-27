Легендарный футболист, которому в январе исполнилось 43 года, недоволен своим положением в клубе и планирует покинуть Турин в поисках игровой практики. Олимпиакос, Айнтрахт, Спортинг Лиссабон, Галатасарай и киевское Динамо являются претендентами на трансфер Буффона, утверждает Tuttosport.

Луческу оценил возможность перехода Буффона в Динамо

Впрочем, шанс на переход легенды мирового футбола в Киев достаточно низок – ранее Мирча Луческу назвал трансфер голкипера "невозможным".

Напомним, Буффон выступает за Ювентус с 2001 года, присоединившись к туринскому клубу из Пармы. В 2018-м кипер перешел в ПСЖ, однако уже в следующем году снова вернулся в ряды "Старой синьоры".

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