toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Буффон дебютував за ПСЖ, пропустивши 2 голи від команди з третього дивізіону

07:30 4 Читать на русском
Буффон дебютував за ПСЖ, пропустивши 2 голи від команди з третього дивізіону
Джанлуїджі Буффон / ПСЖ

Легендарний Джанлуїджі Буффон вкрай невдало провів перший матч за свій новий клуб.

Джанлуїджі Буффон дебютував за Парі Сен-Жермен у товариському матчі проти Шамблі. Чемпіон Франції програв представнику третього дивізіону з рахунком 2:4.

Досвідчений голкіпер вийшов у стартовому складі парижан і на 5 хвилині "привіз" пенальті на власні ворота, збивши суперника на газон у штрафному майданчику. Парирувати удар з 11-метрової позначки Буффон не зумів, а наприкінці першого тайму пропустив вдруге. У перерві італійця замінили.

Відео дня: зустріч Буффона в Парижі – бурхливе вогняне шоу від ультрас ПСЖ

Нагадаємо, 40-річний Буффон підписав контракт з ПСЖ за схемою "1+1". Перед тим він виступав за Ювентус 17 років: 11 титулів чемпіона Італії та 3 фінали Ліги чемпіонів.

Теги
Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Шамблі Шамблі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ЧС-2018 став третім в історії за кількістю голів
    ЧС 2018 — 15 лип562 ЧС-2018 став третім в історії за кількістю голів
1
дн
:
17
год
:
12
хв
Гонвед
19:00
Работнічкі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук