Буффон дебютував за ПСЖ, пропустивши 2 голи від команди з третього дивізіону

Легендарний Джанлуїджі Буффон вкрай невдало провів перший матч за свій новий клуб.

Джанлуїджі Буффон дебютував за Парі Сен-Жермен у товариському матчі проти Шамблі. Чемпіон Франції програв представнику третього дивізіону з рахунком 2:4.

Досвідчений голкіпер вийшов у стартовому складі парижан і на 5 хвилині "привіз" пенальті на власні ворота, збивши суперника на газон у штрафному майданчику. Парирувати удар з 11-метрової позначки Буффон не зумів, а наприкінці першого тайму пропустив вдруге. У перерві італійця замінили.

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Нагадаємо, 40-річний Буффон підписав контракт з ПСЖ за схемою "1+1". Перед тим він виступав за Ювентус 17 років: 11 титулів чемпіона Італії та 3 фінали Ліги чемпіонів.