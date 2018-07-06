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Буффон офіційно став гравцем ПСЖ

20:15 285 Читать на русском
Буффон офіційно став гравцем ПСЖ
Джанлуїджі Буффон / ФК Парі Сен-Жермен

Французький Парі Сен-Жермен оголосив про підписання контракту з легендарним італійським воротарем Джанлуїджі Буффоном.

40-річний кіпер підписав контракт із парижанами, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Буффон підписав із ПСЖ контракт за схемою 1+1. Фінансові деталі угоди наразі залишаються невідомими. Проте, раніше ЗМІ писали, що італієць на Парк де Пренс зароблятиме 8 млн євро за сезон.

Минулого тижня Джанлуїджі Буффон сентиментально попрощався з Ювентусом. У туринському клубі воротар провів 17 років.

Теги
Франція Трансфери Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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