Буффон офіційно став гравцем ПСЖ

Французький Парі Сен-Жермен оголосив про підписання контракту з легендарним італійським воротарем Джанлуїджі Буффоном.

40-річний кіпер підписав контракт із парижанами, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Буффон підписав із ПСЖ контракт за схемою 1+1. Фінансові деталі угоди наразі залишаються невідомими. Проте, раніше ЗМІ писали, що італієць на Парк де Пренс зароблятиме 8 млн євро за сезон.

Минулого тижня Джанлуїджі Буффон сентиментально попрощався з Ювентусом. У туринському клубі воротар провів 17 років.