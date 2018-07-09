Відео дня: зустріч Буффона в Парижі – бурхливе вогняне шоу від ультрас ПСЖ

Уболівальники французького Парі Сен-Жермен яскравим піротехнічним перформенсом та неймовірними скандуваннями зустріли новачка парижан Джанлуїджі Буффона.

У мережі з'явилося відео, як паризькі ультрас зустрічають перед стадіоном Парк де Пренс свого нового улюбленця – колишнього голкіпера збірної Італії та туринського Ювентуса.

Буффон провів перше тренування в ПСЖ

Буффону, який минулого тижня підписав контракт із ПСЖ за схемою 1+1, такий теплий прийом був до душі й він навіть приєднався до фаєр-шоу. Публіка це зустріла оваціями та вигуками "Джіджі Буффон" на знайомий кожному українцю мотив.