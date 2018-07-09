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Відео дня: зустріч Буффона в Парижі – бурхливе вогняне шоу від ультрас ПСЖ

19:11 207 Читать на русском
Відео дня: зустріч Буффона в Парижі – бурхливе вогняне шоу від ультрас ПСЖ
Джанлуїджі Буффон / ФК Парі Сен-Жермен

Уболівальники французького Парі Сен-Жермен яскравим піротехнічним перформенсом та неймовірними скандуваннями зустріли новачка парижан Джанлуїджі Буффона.

У мережі з'явилося відео, як паризькі ультрас зустрічають перед стадіоном Парк де Пренс свого нового улюбленця – колишнього голкіпера збірної Італії та туринського Ювентуса.

Буффон провів перше тренування в ПСЖ

Буффону, який минулого тижня підписав контракт із ПСЖ за схемою 1+1, такий теплий прийом був до душі й він навіть приєднався до фаєр-шоу. Публіка це зустріла оваціями та вигуками "Джіджі Буффон" на знайомий кожному українцю мотив.

@gianluigibuffon = an ultra #NoPyroNoParty @psg

Допис, поширений 433 | Football (Soccer) (@433)

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Головне Відеоновини Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція ультрас
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