Відео дня: зустріч Буффона в Парижі – бурхливе вогняне шоу від ультрас ПСЖ

Англія — 18:23 1293
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Ярмоленко прибув до тренувального табору Вест Хема – перехід максимально близький
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ЧС-2018: Росія знову під підозрами в допінгу – "вони вживають цей препарат, мов шампунь у душі"ЧС 2018 — 17:49 1622
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Ярмоленко зацікавив Вольфсбург, але вже обрав Вест ХемНімеччина — 16:50 3282
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Вукоєвіч прокоментував виключення із делегації збірної Хорватії на ЧС-2018ЧС 2018 — 16:29 6556
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Вукоєвіч виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через слова про Україну після перемоги над РосієюЧС 2018 — 15:33 14098
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