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Буффон дебютировал за ПСЖ, пропустив 2 гола от команды из третьего дивизиона

07:30 2 Читати українською
Буффон дебютировал за ПСЖ, пропустив 2 гола от команды из третьего дивизиона
Джанлуиджи Буффон / ПСЖ

Легендарный Джанлуиджи Буффон крайне неудачно провел первый матч за свой новый клуб.

Джанлуиджи Буффон дебютировал за Пари Сен-Жермен в товарищеском матче против Шамбли. Чемпион Франции проиграл представителю третьего дивизиона со счетом 2:4.

Опытный голкипер вышел в стартовом составе парижан и на 5 минуте "привез" пенальти в свои ворота, сбив соперника на газон в штрафной площади. Парировать удар с 11-метровой отметки Буффон не сумел, а в конце первого тайма пропустил во второй раз. В перерыве итальянца заменили.

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Напомним, 40-летний Буффон подписал контракт с ПСЖ по схеме "1+1". Перед тем он выступал за Ювентус 17 лет: 11 титулов чемпиона Италии и 3 финала Лиги чемпионов.

Теги
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Шамбли Шамбли
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