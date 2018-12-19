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Буено не поїде на збори з Динамо, – ТаТоТаке

21:15 546 Читать на русском
Буено не поїде на збори з Динамо, – ТаТоТаке
Вітор Буено / ФК Динамо Київ

Журналісти програми ТаТоТаке повідомили, що вінгер Динамо Вітор Буено не полетить з командою на зимові збори.

Київське Динамо незадоволене прогресом вінгера Вітора Буено і хоче якомога швидше позбавитись гравця.

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За інформацією журналіста програми ТаТоТаке Костянтина Андріюка, бразилець навіть не полетить з "біло-синіми" на зимові збори до Марбельї, які пройдуть у січні.

Буено прийшов у Динамо цього літа на правах оренди, тоді як Дерліс Гонсалес відправився в зворотньому напрямку в Сантос.

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Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Вітор Буено Вітор Буено
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