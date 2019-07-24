Будучность – Зоря: Чайковський поділився очікуваннями від матчу

Хавбек Зорі Ігор Чайковський відповів на питання журналістів напередодні поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Будучності.

"Певне передстартове хвилювання перед грою є, але воно не дуже сильне. Три слова, які характеризують Скрипника? Виховання, повага, вимогливість.

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Повинна бути дисципліна на полі. Ми повинні бути відповідальними в багатьох моментах. Коуч вимагає від нас, а ми повинні виконувати. Всі намагаємося виконати настанови головного тренера.

Щодо завтрашнього поєдинку, то, сильно, думаю, підтримка не вплине. Нам не звикати грати на виїзді", – цитує Чайковського офіційний сайт Зорі.

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