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Будучность – Заря: Чайковский поделился ожиданиями от матча

24 июля 23:19 30 Читати українською
Будучность – Заря: Чайковский поделился ожиданиями от матча
Игорь Чайковский / Заря

Хавбек Зари Игорь Чайковский ответил на вопросы журналистов накануне поединка второго раунда квалификации Лиги Европы против Будучности.

 

"Определенное предстартовое волнение перед игрой есть, но оно не очень сильное. Три слова, которые характеризуют Скрипника? Воспитание, уважение, требовательность.

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Должна быть дисциплина на поле. Мы должны быть ответственными во многих моментах. Коуч требует от нас, а мы должны выполнять. Все стараемся выполнить установки главного тренера.

Относительно завтрашнего поединка, то, сильно, думаю, поддержка не повлияет. Нам не привыкать играть на выезде", – цитирует Чайковского официальный сайт Зари.

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