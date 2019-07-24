Будучность – Заря: Чайковский поделился ожиданиями от матча

Хавбек Зари Игорь Чайковский ответил на вопросы журналистов накануне поединка второго раунда квалификации Лиги Европы против Будучности.

"Определенное предстартовое волнение перед игрой есть, но оно не очень сильное. Три слова, которые характеризуют Скрипника? Воспитание, уважение, требовательность.

Будучность – Заря: предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

Должна быть дисциплина на поле. Мы должны быть ответственными во многих моментах. Коуч требует от нас, а мы должны выполнять. Все стараемся выполнить установки главного тренера.

Относительно завтрашнего поединка, то, сильно, думаю, поддержка не повлияет. Нам не привыкать играть на выезде", – цитирует Чайковского официальный сайт Зари.

Будучность: експрес-представлення суперника Зорі в Лізі Європи на чолі з тренером, який розгромно програвав Україні