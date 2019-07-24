Будучность – Зоря: передматчева прес-конференція Віктора Скрипника

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник відповів на питання журналістів напередодні першого поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Будучності.

"Очікуємо завтра зустрічі з якісним суперником. Вони у цьому сезоні вже провели дві офіційні ігри. А у нас були лише товариські матчі. Передстартове хвилювання відчуваю не тільки на собі, а й на команді. Але без нього було б ще гірше. Завтрашня гра нас радує, і ми хочемо добре зіграти.

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Дивився дві гри Будучності. Проти нас зіграє якісна команда, яка хоче грати в футбол. Має хороший рух без м'яча, намагається контролювати гру. А якщо буду перераховувати хороших гравців, можу забути когось. Нас чекає хороший поєдинок завтра. Ми поважаємо нашого суперника, але не боїмося його. Найсильніший обов'язково пройде далі.

Так, є такі гравці, які не потрапили до заявки на гру. Вони належать нашій команді. Але в футбол грають 11 чоловік. Всіх одразу на поле ми поставити не можемо. На даний момент вони програють конкуренцію своїм партнерам з різних причин. У когось травми, хтось втратив форму. От і все.

Прийнятний результат? Якщо нічия, то результативна. Але ми налаштовані зіграти по максимуму і домогтися максимально позитивного результату", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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