"Бразильські журналісти пишуть, що Тайсон розірвав контракт з Шахтарем! Сумно від того, що цього яскравого футболіста ми більше не побачимо у чемпіонаті України!

Шахтар вирішив достроково розірвати контракт з Тайсоном, – ЗМІ

За 11 років він став справжнім неповторним явищем в нашому футболі! А гол Русенборгу будуть пам‘ятати ще років 100!" – написав Циганик на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Опальна зірка "гірників" поспішив відповісти на компліментарність українського журналіста наступними словами: "Буду любити Україну вічно! Дякую за красиві слова".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ Тайсону вдалось вмовити керівництво Шахтаря відпустити його безкоштовно до завершення контракту. Новою командою футболіста стане бразильский Інтернасьйонал.

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