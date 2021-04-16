"Бразильские журналисты пишут, что Тайсон разорвал контракт с Шахтером! Грустно от того, что этого яркого футболиста мы больше не увидим в чемпионате Украины!

Шахтер решил досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном, – СМИ

За 11 лет он стал настоящим неповторимым явлением в нашем футболе! А гол Русенборгу будут помнить еще лет 100!" – написал Цыганык на своей странице в социальной сети Instagram.

Опальная звезда "горняков" поспешил ответить на комплиментарность украинского журналиста следующими словами: "Буду любить Украину вечно! Спасибо за красивые слова".

Напомним, по информации СМИ Тайсону удалось уговорить руководство Шахтера отпустить его бесплатно до завершения контракта. Новой командой футболиста станет бразильский Интернасьональ.

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