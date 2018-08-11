toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ АПЛ ШАХТАР - ВОРСКЛА

Будківський відзначився красивим автоголом у матчі за Сошо через хвилину після виходу на заміну

13:28 1075 Читать на русском
Будківський відзначився красивим автоголом у матчі за Сошо через хвилину після виходу на заміну
Пилип Будківський / Соцмережі

Український нападник Сошо Пилип Будківський забив у власні ворота у матчі проти Аяччо.

26-річний українець переправив м'яч головою у власні ворота після того, як гравці суперника розіграли штрафний. М'яч красиво перелетів голкіпера і зайшов у ворота майже під поперечку.

Зауважимо, що епізод стався на 73-ій хвилині матчу, через хвилину після виходу українця на поле.

Будківський – про перехід у Сошо: Зачіпає той факт, що Шахтар на мене не розраховує

Слід зазначити, що цей гол не завадив команді Будківського перемогти Аяччо з рахунком 2:3.

Автогол Будківського дивіться з 00:33

Теги
Українці за кордоном Пилип Будківський Пилип Будківський Сошо Сошо Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
55
хв
Хаддерсфілд
17:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук