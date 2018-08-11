Будківський відзначився красивим автоголом у матчі за Сошо через хвилину після виходу на заміну

Український нападник Сошо Пилип Будківський забив у власні ворота у матчі проти Аяччо.

26-річний українець переправив м'яч головою у власні ворота після того, як гравці суперника розіграли штрафний. М'яч красиво перелетів голкіпера і зайшов у ворота майже під поперечку.

Зауважимо, що епізод стався на 73-ій хвилині матчу, через хвилину після виходу українця на поле.

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Слід зазначити, що цей гол не завадив команді Будківського перемогти Аяччо з рахунком 2:3.

Автогол Будківського дивіться з 00:33