Нещодавно 29-річний нападник пішов із Десни і вже працевлаштувався у Поліссі. Сторони підписали контракт, стверджує Meta-ratings.

Будківський: Мені хотілося продовжити кар'єру у Десні

Будківський вже вирушив у Туреччину, де приєднається до житомирського клубу і проведе з ним підготовчі збори. Полісся завершило першу частину Першої ліги сезону 2021/22 на дев'ятій сходинці з 25 очками, від зони перехідних матчів його відділяють вісім пунктів.

До слова, Пилип Будківський провів у цій кампанії 19 поєдинків за Десну у всіх турнірах, забив один м'яч і оформив дві результативні передачі.

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