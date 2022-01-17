Будковский присоединился к Полесью, – СМИ
Опытный нападающий Филипп Будковский, похоже, продолжит карьеру в Первой лиге.
Недавно 29-летний нападающий ушел из Десны и уже трудоустроился в Полесье. Стороны подписали контракт, утверждает Meta-ratings.
Будковский: Мне хотелось продолжить карьеру в Десне
Будковский уже отправился в Турцию, где присоединится к житомирскому клубу и проведет с ним подготовительные сборы. Полесье завершило первую часть Первой лиги сезона 2021/22 на девятой строчке с 25 очками, от зоны переходных матчей его отделяют восемь пунктов.
К слову, Филипп Будковский провел в этой кампании 19 поединков за Десну во всех турнирах, забил один мяч и оформил две результативные передачи.
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