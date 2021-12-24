"У Десні я провів чимало часу. Відіграв два роки. Знав усіх хлопців, колектив підібрався у нас чудовий. Уболівальники у Десни теж чудові. Звичайно, мені хотілося продовжити кар'єру на одному місці. Тому що було зручно. Але так складається футбольне життя, що треба рухатись далі.

Десна офіційно попрощалась з Будківським

Чи не пропонували мені залишитись у Десні? Ні, таких розмов не було, не спілкувалися щодо продовження. Є футбольні зобов'язання. Але контракт уже закінчувався. Таке футбольне життя. Не секрет, що були фінансові питання. Але ці проблеми можна вирішити. Потроху все виплачується. Не думаю, що ситуація така критична. Думаю, все буде нормально у цьому питанні.

Чим найбільше запам'ятався період виступів у Десні? Багато було хороших емоцій,хороших результатів. Команда вперше зіграла у єврокубках. Потрібно зберегти ці спогади та рухатися далі. Зробити новий крок у кар'єрі.

Нічого поганого про Олександра Рябоконя сказати не можу. Він любить дисципліну. Створив класний колектив, який мені дуже подобався. Після останньої гри попрощалися, подали один одному руки та домовилися, що зустрінемося на футбольному полі", – сказав Будківськиій у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Десна оголосила про розрив контракту з Пилипом. Загалом він провів за чернігівців 52 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів. Пилип є вихованцем Шахтаря та встиг пограти за Іллічівець, Севастополь, Зорю, російський Анжи, бельгійський Кортрейк та французький Сошо.

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