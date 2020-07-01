Будківський подаватиме скаргу до ФІФА на російський клуб

У нападника Десни Пилипа Будківського залишилися невирішені питання з російським Анжи.

Голова профспілки футболістів Олег Печорний в своєму Instagram повідомив про звернення до організації форварда чернігівської Десни Пилипа Будківського.

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"До нас звернувся гравець Десни Пилип Будківський щодо проблеми з боргом футбольного клубу Анжи і недбалих агентів (з етичних міркувань імена поки не публікуємо). Готуємо документи в палату вирішення спорів ФІФА", – написав Печорний.

Нагадаємо, вихованець Шахтаря виступав за російський клуб у кампанії-2016/17 і другій половині сезону-2017/18. Загалом Будківський провів за Анжи 40 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

До слова, поки найбільшого успіху нападник досяг, виступаючи за луганську Зорю (27 голів у 104 матчах). Також в активі Пилипа 6 поєдинків без результативних дій у складі збірної України.

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