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Будковский будет подавать жалобу в ФИФА на российский клуб

1 июля 18:12 - Читати українською
Будковский будет подавать жалобу в ФИФА на российский клуб
Филипп Будковский / фото: Десна

У нападающего Десны Филиппа Будковского остались нерешенные вопросы с российским Анжи.

Председатель профсоюза футболистов Олег Печёрный в своем Instagram сообщил об обращении в организацию форварда черниговской Десны Филиппа Будковского.

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"К нам обратился игрок Десны Филипп Будковский по проблеме с долгом футбольного клуба Анжи и нерадивых агентов (по этическим соображениям имена пока не публикуем). Готовим документы в палату разрешения споров ФИФА", – написал Печёрный.

Напомним, воспитанник Шахтера выступал за российский клуб в кампании 2016/17 и второй половине сезона 2017/18. В общем Будковский провел за Анжи 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

К слову, пока наибольшего успеха нападающий достиг, выступая за луганскую Зарю (27 голов в 104 матчах). Также в активе Филиппа 6 поединков без результативных действий в составе сборной Украины.

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Теги
ФИФА Россия Филипп Филипп Будковский Анжи Анжи Олег Печёрный
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