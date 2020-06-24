toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Росія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ МАРІУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Агент Мілевського пояснив, чому трансфер екс-зірки Динамо в Росію був помилкою

24 червня 22:38 - Читать на русском
Агент Мілевського пояснив, чому трансфер екс-зірки Динамо в Росію був помилкою
Мілевський та Панков / соцмережі

Агент форварда Динамо Брест Артема Мілевського Олександр Панков поділився думкою щодо виступів екс-форварда Динамо в чемпіонаті Росії.

"Я досі вважаю, що перехід в Тосно був нашою помилкою. Я говорю чисто за футбольну частину. Ми не "усікли" одну річ, хоча нас переконували, що буде все нормально. Це ліміт. У ФНЛ можуть грати три іноземці.

Динамо Брест отримало ліцензію УЄФА – клуб Мілевського та Ко ледь уникнув банкрутства

Тоді в клубі були улюбленець Вагіз Галіулін, капітан Младен Кашчелан і Раде Дугаліч. Кашчелан був недоторканним: робив свою роботу і грав в опорній зоні. Але нам говорили, що все буде ок, Тьома набере кондиції і Галіулін сяде в запас", – поділився Панков у коментарі Яндекс.Дзен.

Нагадаємо, Мілевський виступав за Тосно в сезоні 2016/17, провів за російський клуб 18 матчів та відзначився 3 асистами.

Мілевський голом допоміг Динамо Брест обіграти Городею та наздогнати Шахтар Вернидуба

blog_ava
"Однозначно продати й забути": Циганик порадив Динамо отримати вигоду з вдалих виступів Жерсона в Туреччині
24 червня
7189
Теги
Артем Артем Мілевський Росія Олександр Панков Тосно Тосно
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
9
хв
Челсі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук