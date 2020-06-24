Агент Мілевського пояснив, чому трансфер екс-зірки Динамо в Росію був помилкою

Агент форварда Динамо Брест Артема Мілевського Олександр Панков поділився думкою щодо виступів екс-форварда Динамо в чемпіонаті Росії.

"Я досі вважаю, що перехід в Тосно був нашою помилкою. Я говорю чисто за футбольну частину. Ми не "усікли" одну річ, хоча нас переконували, що буде все нормально. Це ліміт. У ФНЛ можуть грати три іноземці.

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Тоді в клубі були улюбленець Вагіз Галіулін, капітан Младен Кашчелан і Раде Дугаліч. Кашчелан був недоторканним: робив свою роботу і грав в опорній зоні. Але нам говорили, що все буде ок, Тьома набере кондиції і Галіулін сяде в запас", – поділився Панков у коментарі Яндекс.Дзен.

Нагадаємо, Мілевський виступав за Тосно в сезоні 2016/17, провів за російський клуб 18 матчів та відзначився 3 асистами.

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