Як повідомлялось раніше, Рахім Стерлінг пропустив матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з Сенегалом, оскільки через сімейні обставини змушений був повернутись у Лондон.

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За інформацією журналіста The Telegraph Метта Лоу, у суботу, 3 грудня, будинок футболіста в Лондоні пограбули, тож Рахім вирішив терміново полетіти до Великобританії, аби перевірити, чи все добре з членами його родини. Гравець Челсі розраховує якнайшвидше повернутися до Катару і продовжити виступи на Мундіалі.

Нагадаємо, напередодні Англія розгромила Сенегал з рахунком 3:0 і в 1/4 фіналу зіграє зі збірною Франції. Стерлінг виходив у старті у двох перших матчів на ЧС-2022 (забив гол і віддав асист), а поєдинок проти Уельсу провів у запасі.

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