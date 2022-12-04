Стерлінг несподівано покинув розташування збірної Англії – родоначальники футболу так втратили вже другого гравця
21:20 - Читать на русском
Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг опинився поза заявкою на поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Сенегалу.
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Збірна Англії у своєму твіттері повідомила, що Рахім Стерлінг не потрапив до заявки на гру з Сенегалом через "сімейні обставини".
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Таким чином, вінгер покинув розташування команди та вилетів з Катару до Англії. Інших деталей наразі невідомо. Це не перший такий випадок – раніше точно так само покинув команду захисник Бен Вайт.
Додамо, що Стерлінг на ЧС-2022 провів 2 поєдинки, в яких записав до свого активу гол та асист.
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