Збірна Англії у своєму твіттері повідомила, що Рахім Стерлінг не потрапив до заявки на гру з Сенегалом через "сімейні обставини".

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Таким чином, вінгер покинув розташування команди та вилетів з Катару до Англії. Інших деталей наразі невідомо. Це не перший такий випадок – раніше точно так само покинув команду захисник Бен Вайт.

Додамо, що Стерлінг на ЧС-2022 провів 2 поєдинки, в яких записав до свого активу гол та асист.

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