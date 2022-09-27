"Команда почувається дуже добре, ми налаштовані на цю гру. Буде хороший бій. Готові на всі 100%, навіть на 120%. У нас були теорії, де розглядали попередню гру, нам вказали на помилки. Вказали, як треба було грати. Думаю, все побачите в цій зустрічі.

Усик відвідав тренування збірної України напередодні вирішального матчу з Шотландією

Усі все розуміють, навіть налаштовуватися не треба, ти граєш за свою країну, за людей, які зараз на передовій. За людей, які борються за наше життя та країну.

Так, звичайно, Олександр Усик теж додав нам трішки емоцій. Я його вперше сьогодні побачив, дуже позитивні враження, чудовий хлопець. Якщо щось не буде вдаватися, то будемо випускати Усика. Не думаю, що Шотландія гратиме в закритий футбол, хоча їм достатньо одного очка. Нас влаштовує тільки перемога", – сказав Ігнатенко в коментарі прес-службі УАФ.

Україна – Шотландія: анонс вирішального матчу Ліги націй