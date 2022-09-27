"Команда чувствует себя очень хорошо, мы настроены на эту игру. Будет хорошее сражение. Готовы на все 100%, даже на 120%. У нас были теории, где рассматривали предыдущую игру, нам указали на ошибки. Указали, как надо было играть. Думаю, все увидите в этой встрече.

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Все все понимают, даже настраиваться не надо, ты играешь за свою страну, за людей, которые сейчас на передовой. За людей, которые борются за нашу жизнь и за страну.

Да, конечно, Александр Усик тоже добавил нам немного эмоций. Я его впервые сегодня увидел, очень положительные впечатления, отличный парень. Если что-то не будет удаваться, то будем выпускать Усика. Не думаю, что Шотландия будет играть в закрытый футбол, хотя им достаточно одного очка. Нас устраивает только победа", – сказал Игнатенко в комментарии пресс-службе УАФ.

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