Український боксер Олександр Усик завітав до табору національної команди у Кракові, щоб підтримати гравців перед важливою битвою. Володар поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі був присутнім на тренуванні команди і встиг поспілкуватися з футболістами.

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Зокрема, камери зафіксували, як Усик обговорює щось з півзахисником збірної України Андрієм Ярмоленком у присутності свого сина. На жаль, поспілкуватися з боксером прес-службі "синьо-жовтих" не вдалось – голос за кадром (ймовірно це був Олександр Гливинський) повідомив, що "Усик не налаштований на інтерв'ю".

Нагадаємо, поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться вже завтра, 27 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

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