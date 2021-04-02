"Нам вдалося зробити сенсацію, але ніякої ейфорії немає. В першу чергу, нам потрібно набирати очки. СК Дніпро-1 – це дуже сильна команда. Мені здається, вони провели дуже хороші збори, тренер поставив їм гру.

СК Дніпро-1 – Львів: анонс матчу УПЛ

Думаю, з дніпрянами нам буде складніше, ніж з Шахтарем. "Гірники" дають грати, якщо є проти них трішки везіння, можна зачепитися за очки. СК Дніпро-1 після нового року дуже добре виглядає", – поділився Довгий у коментарі телеканалу Футбол.

До слова, матч СК Дніпро-1 – Львів відбудеться вже сьогодні, 2 квітня, початок зустрічі о 19:00. Львів'яни посідають 12 місце з 15 очками в активі, а от дніпряни завдяки прекрасній формі у другій половині сезону піднялись на 8 місце.

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