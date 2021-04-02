"Нам удалось сделать сенсацию, но никакой эйфории нет. В первую очередь, нам нужно набирать очки. СК Днепр-1 – это очень сильная команда. Мне кажется, они провели очень хорошие сборы, тренер поставил им игру.

СК Днепр-1 – Львов: анонс матча УПЛ

Думаю, с днепрянами нам будет сложнее, чем с Шахтером. "Горняки" дают играть, если есть против них немного везения, можно зацепиться за очки. СК Днепр-1 после нового года очень хорошо выглядит", – поделился Довгий в комментарии телеканалу Футбол.

К слову, матч СК Днепр-1 – Львов состоится уже сегодня, 2 апреля, начало встречи в 19:00. Львовяне занимают 12 место с 15 очками в активе, а вот днепряне благодаря прекрасной форме во второй половине сезона поднялись на 8 место.

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